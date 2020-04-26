Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

AA

Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden Tunceli'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nda belirlenen alanlarda dalış yaparak arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde, AFAD ekipleri de göl yüzeyinde ve kıyılarında botlarla aramalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri de 2 dedektör köpekle çalışmalara destek verdi.

Aramaların devam ettiği bölgeye gelen Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

- Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.