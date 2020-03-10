Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 66 gündür haber alınamıyor

AA

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürdürüldü.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarına, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, AFAD gönüllüleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle katıldı.

Baraj gölünde görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

İz takip ve arama kurtarma köpekleriyle kıyılarda gün boyu sürdürülen arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Vali Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülistan Doku'yu, 5 Ocak'ta ailesinin Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek kayıp ihbarı vermesinin ardından arama çalışmalarını başlattıklarını anımsattı.

Arama çalışmalarına katılan ekiplerin özveriyle çalıştıklarını ifade eden Sonel, şunları kaydetti:

"Kayıp kızımızın bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, polis dalgıçlarımız, büyükşehir belediyelerimizin itfaiye personeli gibi Türkiye'nin en profesyonel ekiplerini ilimize getirterek çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Her türlü olumsuz hava koşuluna rağmen 66 gündür sürdürülen arama çalışmalarımızda şu ana kadar bir netice alınamadı. Bilindiği gibi kayıp vakalarında arama çalışmaları belli bir süreden sonra sonlandırılması gerekiyordu fakat biz kızımızın bulunması için AFAD ekiplerimiz, gönüllerimiz, çeşitli kentlerin Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, SAK ve İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ve iz takip köpeklerimizle arama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Gülistan Doku'nun ailesini ve yakınlarını ilk günden itibaren öğretmenevinde misafir ettiklerini belirten Vali Sonel, arama çalışmaları hakkında her gün Doku ailesini bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Sonel, "Olayın aydınlatılması için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünden görevlendirilen 4 kişilik uzman ekip ilimize geldi ve çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." diye konuştu.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.