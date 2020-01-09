AA

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'yu, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan 40 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, jandarma iki dedektör, Emniyet Müdürlüğü drone ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek verdi.

Arama çalışmalarının 4. gününde de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

Memleketleri Diyarbakır'dan gelen Doku'nun annesi ve ablası da gözyaşları içinde çalışmaları izledi.

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan bir süredir haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki MOBESE kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.