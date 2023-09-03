Tunceli'de kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

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Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç., önceki gün gece saatlerinde teknesi ile Uzungöl köyü yakınlarında Keban Baraj Gölünde balık avına çıktı. Sabah saatlerinde Mehmet Ç’nin eve gelmediğini gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri, Mehmet Ç.’nin teknesini Oğuzlar mezrası açıklarında suyun ortasında buldu. Teknede yapılan aramada Mehmet Ç.’ye ulaşılmayınca Tunceli’den bölgeye arama kurtarma ekipleri istendi.

Arama faaliyetleri için bölgeye, Tunceli ve Diyarbakır’dan AFAD sualtı arama kurtarma ekibi, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Tunceli il ve Çemişgezek ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gönüllü dalgıçlarında yer aldığı faaliyette arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

Öte yandan Çemişgezek Kaymakamlığını vekâleten yürüten Hozat Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız'da olay yerine giderek arama çalışmalarını yerinde takip etti.