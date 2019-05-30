30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde, atıl durumda olan alanların yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamda Munzur Çayı kıyısında 80 bin metrekarelik yeşil alana ve birçok sosyal donatıya sahip olan Mameki Parkı'nın içerisinde bulunan 3 işletmenin hem belediyenin gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Parkın içinde ülke genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme de yatırım yaparak istihdam ve turizme katkı sağladı. Yeni seçilen Belediye Başkanı (Fatih Mehmet Maçoğlu),zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başlamıştır. Son olarak İşletme sahibinin daveti üzerine bugün işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir. Olay yerine gelen 7 zabıtanın bilgileri alınmış ve bir zabıtanın FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Özellikle son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur."
Açıklamada, Vali Sonel'in belediye başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde hayırseverlerin destekleri ile yaptırılan 5 büfenin geçimleri sağlamaları amacıyla şehit babasına, engeli bir gence, gaziler derneğine, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan bir anneye ve çocuklarının geçimini temin için uğraş veren bir babaya verildiğine dikkati çekilerek, belediyenin bu çalışmayı iptal ettiği anımsatıldı.
Fatih Mehmet Maçoğlu'nun açıklaması
Konuyla ilgili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise yaptığı basın açıklamasında, Vali Tuncay Sonel'in görevini yapan 6 zabıta memurunun gözaltına alınması için talimat verdiğini iddia etti.
Yaşanan olayda görevini kötüye kullanan memurlar ve zabıta ekibinin görevini yapmasını engelleyen tüm görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm şikayet ve başvuru haklarını kullanacaklarını ifade eden Maçoğlu, bir zabıta memurunun FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada arama kaydı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ve işlemlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.
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