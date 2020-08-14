Tunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Yasaklamaya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Çin Vuhan'da 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve 'Covid-19' adı verilen hastalığın dünya üzerinde 120'den fazla ülkeye sirayet ettiği ve dünyada büyük paniğe yol açan salgın hastalığın ülkemizde de görüldüğü bilinmektedir. Hastalıkla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda kontrollü normalleşme adımları atılmaya başlanılmıştır. Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten koronavirüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19'uncu Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda, Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanmak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde (İl merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, çadır kurma, imza kampanyası konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 15 Ağustos 2020 günü saat 00.01 ile 29 Ağustos 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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