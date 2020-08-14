Tunceli'de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin önemine işaret edilerek, kurallara uyulması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerinden çıkmasın. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımız cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirilecek."