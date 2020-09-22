Tunceli'de düğünde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere para cezası

AA

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde Kovid-19 salgınına karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kentteki bir düğün salonunda sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli merkezdeki bir düğün salonunda, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen oyun oynanıldığının tespit edilmesi üzerine işletme sahibine, düğün sahiplerine ve oyun oynayan kişilere 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmıştır."