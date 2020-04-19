Tunceli'de doğal ortamda yetişen gulik otuyla yapılan yemekler evlere servis ediliyor

AA

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yörede doğal ortamda yetişen Çiriş (Gulik) otuyla yapılan yemekleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bireyler ile kronik hastalığı olanların evlerine servis ediyor.

Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa ekipleri, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, başta polis ve jandarma ekipleri olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanarak evlerine teslim ediliyor.

Ekipler, vatandaşlardan gelen talep üzerine yörede doğal ortamda yetişen çiriş otuyla (Gulik) hazırlanan yemekleri evlere ulaştırdı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki arkadaşlarımız sağ olsunlar 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan büyüklerimizin isteği üzerine, Munzur'un dağlarında yetişen organik gulik otundan yaptıkları yemeği evlerine bıraktılar. Şifa ve afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

Sonel, paylaşımında vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.