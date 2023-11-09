Tunceli'de cip 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı
Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kavun köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Cipteki 5 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.