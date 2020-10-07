Tunceli'de çığ tünelinde kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İsmail Özdemir idaresindeki 24 AL 852 plakalı kamyon ile Kadir Özbilen'in kullandığı 55 BL 115 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Erzincan kara yolundaki 8. çığ tünelinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ebru Özbilen Demirtaş, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi ile Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.