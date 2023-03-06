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Tunceli'de cansız bedeni bulunan kişiye otomobil çarptığı belirlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde cansız bedeni bulunan kişinin ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 06.03.2023 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de cansız bedeni bulunan kişiye otomobil çarptığı belirlendi
Cansız bedeni bulunan kişiye otomobil çarptığı belirlendi
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Pertek kara yolunda 26 Şubat'ta cansız bedeni bulunan E.A'nın ölümüne ilişkin çalışma yaptı.

Bu çerçevede ekipler, kara yolu üzerinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 120 saatlik görüntü kaydını izleyen ekipler, E.A'nın bir otomobilin çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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