Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gözlücayır köyü civarında görev yapan jandarma ekipleri, kırsal alanda 2 balaban buldu.

Kuşları bulunduğu yerden alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

DKMP görevlilerince korumaya alınan kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.