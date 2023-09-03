Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

REKLAM advertisement1

İlçeye bağlı Uzungöl köyünde yaşayan ve 1 Eylül'de Keban Baraj Gölü'ne teknesiyle balık tutmaya giden Mehmet Ç'nin eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları devam etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan çalışmalara, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) Timi, Diyarbakır AFAD Su Altı Kurtarma ekibi ile il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de katıldı.

Ekipler, bot ve tekne yardımıyla sürdürdükleri çalışmaların ikinci gününde, Mehmet Ç'nin cansız bedenini, teknesinin bulunduğu alanın yakınında tespit etti.

Gölden çıkarılan Mehmet Ç'nin cansız bedeni, Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde yaşayan ve balık tutmak için 1 Eylül'de gece saatlerinde teknesiyle Keban Baraj Gölü'ne açılan Mehmet Ç'nin eve dönmediğini gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp kişinin teknesini gölün ortasında bulmuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.