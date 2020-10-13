Tunceli'de babasını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında yaşayan Murat Uçar (25) ve babası Hüseyin Uçar (59) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Uçar, evdeki av tüfeğiyle ateş ettiği babası Hüseyin Uçar'ı öldürdü.

Murat Uçar, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.