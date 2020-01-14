14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunceli'de 10 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Ocak'ta kaybolan ve ailesinin 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kaybolduğuna ilişkin yaptığı başvuru üzerine aranmasına başlanılan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Soruşturma çerçevesinde kaybolan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile göle su sağlayan Dinar Deresi çevresinde ekiplerce arama yapılıyor. Arama çalışmaları, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, jandarma su altı arama kurtarma dalgıçları, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de takip ettiği çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotları, polis ekipleri de drone ile destek veriyor. Gülistan Doku, jandarma ve polis dedektör köpeklerinin de katkı sunduğu çalışmalara rağmen şu ana kadar bulunamadı.
GENÇ KIZIN YURT ODASINDA MEKTUP BULUNDU
Doku'nun ailesinin, genç kızın kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup savcılığa teslim ettiği, ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin de savcılığın koordinesinde intihar ettiği üzerinde durulan genç kızı bulmak için arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında genç kızın, annesi bir Türk ile evli olan Rusya vatandaşı erkek arkadaşı Z.A.'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu belirtildi.
AİLESİ 6 OCAK'TA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!