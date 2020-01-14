AA

Tunceli'de 10 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Ocak'ta kaybolan ve ailesinin 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kaybolduğuna ilişkin yaptığı başvuru üzerine aranmasına başlanılan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma çerçevesinde kaybolan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile göle su sağlayan Dinar Deresi çevresinde ekiplerce arama yapılıyor. Arama çalışmaları, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, jandarma su altı arama kurtarma dalgıçları, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de takip ettiği çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotları, polis ekipleri de drone ile destek veriyor. Gülistan Doku, jandarma ve polis dedektör köpeklerinin de katkı sunduğu çalışmalara rağmen şu ana kadar bulunamadı.

GENÇ KIZIN YURT ODASINDA MEKTUP BULUNDU

Doku'nun ailesinin, genç kızın kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup savcılığa teslim ettiği, ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin de savcılığın koordinesinde intihar ettiği üzerinde durulan genç kızı bulmak için arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında genç kızın, annesi bir Türk ile evli olan Rusya vatandaşı erkek arkadaşı Z.A.'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

AİLESİ 6 OCAK'TA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.