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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de anne ayı yavrularını emzirirken görüntülendi

        Tunceli'de anne ayı yavrularını emzirirken görüntülendi

        Tunceli'de anne ayı, bir doğa fotoğrafçısı tarafından yavrularını emzirirken görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:38
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        Yavrularını emzirirken görüntülendi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'ne geziye giden doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, anne ayının yavrularını emzirdiği anları, drone kamerası ile kayıt altına aldı.

        O ana denk gelmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Murat Can Toprakçı, "Mercan Vadisi'ne geziye gitmiştik. Gerek doğal güzellikleri gerekse de yaban hayatı popülasyonuyla muhteşem bir coğrafya. Doğa gezimiz sırasında anne ve 2 yavru ayıya denk geldik. Çok rahatsız etmeden anne ayının yavrularını emzirdiği anları kayıt altına aldım. O anı görüntülemek benim için gerçekten heyecan vericiydi" dedi.

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        #Tunceli
        #ayı
        #doğa
        #doğal yaşam
        #yaban hayatı
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