Tunceli'de anne ayı yavrularını emzirirken görüntülendi
Tunceli'de anne ayı, bir doğa fotoğrafçısı tarafından yavrularını emzirirken görüntülendi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'ne geziye giden doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, anne ayının yavrularını emzirdiği anları, drone kamerası ile kayıt altına aldı.
O ana denk gelmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Murat Can Toprakçı, "Mercan Vadisi'ne geziye gitmiştik. Gerek doğal güzellikleri gerekse de yaban hayatı popülasyonuyla muhteşem bir coğrafya. Doğa gezimiz sırasında anne ve 2 yavru ayıya denk geldik. Çok rahatsız etmeden anne ayının yavrularını emzirdiği anları kayıt altına aldım. O anı görüntülemek benim için gerçekten heyecan vericiydi" dedi.