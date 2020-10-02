Tunceli'de ağıla giren boz ayılar 70 koyunu telef etti

AA

Göneli köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan besici Özkan Özdemir'in ahırına gece saatlerinde boz ayılar girdi.

Yaklaşık 150 koyunun bulunduğu ağılda 70 koyunu telef eden, bazılarını da yaralayan ayılar, köpeklerin havlaması ile bölgeden uzaklaştı.

Günün erken saatlerinde ağıla giden Özdemir hayvanlarına ayıların saldırdığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaralanan ve telef olan hayvanlarla ilgili rapor tuttu.

Telef olan koyunların iş makinesiyle kazılan kuyulara gömüleceği belirtildi.