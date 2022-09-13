Tunceli'de 80 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında 80 kilogram patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağın altına gömülü vaziyette 2 adet EYP düzeneği, 80 kilogram TNT ve plastik patlayıcı, 4 adet elektrikli fünye, 9 adet havan mühimmatı, 5 adet el bombası ele geçirildi.