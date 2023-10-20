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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de 5 günlük eylem yasağı

        Tunceli'de 5 günlük toplantı ve gösteri yasağı

        Tunceli'de 5 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:04
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        Tunceli'de 5 günlük eylem yasağı
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        Tunceli Valiliği, kent genelinde şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla, yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceğini göz önünde bulundurarak 5 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Valilik açıklamasında şöyle denildi:

        "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni, kamu güvenliğinin ve kamu sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17 ve 19'uncu maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği basın açıklaması ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 20 Ekim günü saat 00.01 ile 24 Ekim günü saat 23.59'a kadar beş gün süreyle mülki amirliğinin iznine bağlanma kararı alınmıştır."

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        #Tunceli Haberleri
        #haberler
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