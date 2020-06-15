Tunceli'de 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı

AA

Kentte göreve başladığı ilk günden itibaren işsizlik sorunun çözümü için her fırsatta kente yatırımcıları davet eden Vali Tuncay Sonel'in çağrısına olumlu cevap veren girişimci Zülfü Emre Can'ın, memleketine tekstil fabrikası kurma kararı üzerine çalışma başlatıldı.

OSB'de Valilik tarafından belirlenen arazide, 400 kişiye iş istihdamı sağlayacak fabrikanın temeli atıldı.

Vali Sonel, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destek ve güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldiğini söyledi.

Tunceli'de göreve başladığında kentin istihdamda son sıralarda olduğunu ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Açılan tekstil fabrikalarıyla ve özel işletmelerle şu an Tunceli istihdamda Türkiye'de ilk beş il arasında. Kadın ve engelli istihdamında ise birinciyiz. İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Tuncelili Zülfü Emre Can, memleketine gelerek yatırım yaptı. Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 yöre insanının çalışacağı, onlara iş ve aş imkanı sağlayacak tekstil fabrikası temelini atıp inşallah kısa sürede inşaatını tamamlayarak hem yöre hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak."

Girişimci Zülfü Emre Can da gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli tekstil sektöründe çalıştıklarını anlattı.

Tekstil sektöründe üretim yapabilmek için Elazığ'da 1100 kişilik bir fabrika kurduklarını aktaran Can, "Buraya geldik ve 400 kişi kapasiteli bir fabrika kurmayı planladık. Yüzde yüz ihracat ağrılıklı çalışıyoruz. Yurt dışına biz model satıyoruz. Sattığımız modelleri de de burada çoğaltarak Armani, Versace gibi markalara üretim yapıyoruz. Buraya da inşallah o markaların bir tanesini getireceğiz." dedi.

konuşmaların ardından Vali Sonel ile girişimci Can, fabrikanın temeline beton döktü.