Tunceli'de 34 yıl önce şehit olan İsrafil Yıldız'ın silah arkadaşlarından Zafer Bayramı'nda anlamlı ziyaret

AA

Farklı kentlerden gelerek Yağbasan köyünde buluşan 30 kişi, silah arkadaşları şehit İsrafil Yıldız'ın mezarını ziyaret edip dua okudu.

Ardından arkadaş grubunun şehidin evine yaptığı ziyaret, Yıldız ailesini duygulandırdı.

Şehit Yıldız'ın silah arkadaşı Süleyman Özkahraman, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehit arkadaşlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Yıldız'ın 34 yıl önce hain emelleri olanlar tarafından şehit edildiğini ifade eden Özkahraman, şöyle konuştu:

"Biz de şehit arkadaşımıza vefa örneği sergilemek adına bu güzel zafer gününde hem analım hem de o günleri hatırlayalım diye buraya geldik. Şehit İsrafil kardeşimizle birlikte 3 arkadaşımız o alayda şehit olmuştu. Bize düzenlen o pusuda 3 şehit ve 6 yaralı verdik. Vatan için kanını dökmeyenlerin kanı kurusun. Elhamdülillah bu vatanın her ferdi kanının son damlasına kadar bu vatan için kanını akıtacaktır, kimse de hain emellerini gütmeye kalkışmasın."

Anma programına Sarıkamış Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya ile jandarma personeli de katıldı.