Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Tunceli Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Tunceli başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Tunceli seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Tunceli Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.38 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.1 oldu. Tunceli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 46.969 oyla yüzde 82.77 - Recep Tayyip Erdoğan: 9.778 oyla yüzde 17.23 aldı. Tunceli 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 46.969 oyla yüzde 82.77

Recep Tayyip Erdoğan: 9.778 oyla yüzde 17.23

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 45.457 oyla yüzde 80.26 - Recep Tayyip Erdoğan: 9.178 oyla yüzde 16.20 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 46.969 oyla yüzde 82.77Recep Tayyip Erdoğan: 9.778 oyla yüzde 17.23