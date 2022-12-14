Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Tunceli Belediyesi'nin elektriği borç nedeniyle kesildi - Güncel haberler

Tunceli Belediyesi'nin elektriği, 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi

Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL'lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu

Giriş: 14.12.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli Belediyesi'nin elektriği borç nedeniyle kesildi - Güncel haberler
DHA

Tunceli Belediyesi'nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi.

DHA'nın haberine göre, belediyenin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı.

Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
4 ilde suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
4 ilde suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
Bir annenin feryadı: Kızımı öldüreceğini söylemişti!
Bir annenin feryadı: Kızımı öldüreceğini söylemişti!
Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti
Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti
Rusya'dan Japonya'ya rest
Rusya'dan Japonya'ya rest

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.