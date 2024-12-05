Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yerine görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyeye ait borçlarla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Tekbıyıkoğlu, belediyenin 345 milyon 279 bin lira borcu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Belediyenin borç tutanağının son yerel seçimlerin ardından 30 Nisan 2024 tarihinde yönetimce açıklanan borç 230 milyon 673 bin 690 lirayla kıyaslandığında, 7 ay gibi bir sürede 114 milyon 606 bin 121 lira arttığı anlaşılmaktadır. Bu oran 7 ayda yüzde 50 seviyesindedir.

"22 Kasım 2024 tarihi itibarıyla başkanlık vekaletine başladığım Tunceli Belediyesi'nin mali tablolarıyla ilgili bazı veriler paylaşacağım sizlerle. Öncelikle belirtmek isterim ki 22 Kasım tarihi itibarıyla belediyenin toplam 345 milyon 279 bin 813 lira borcu bulunmaktadır.

Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira alacaktan kaynaklı bugünden itibaren aylık olarak yaklaşık 9 milyon lira faiz gideri bulunmakta. Mevcut durumda bu faiz yükünün belediye bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibarıyla belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur.

2021 yılındaki bütçenin gelir gideri arasında 3 milyon 300 bin lira fark bulunurken, 2022'de eksi 10 milyon, 2023 yılında eksi 82 milyon 2024 yılının ocak, kasım ayı itibarıyla 169 milyon 768 bin lira gelir gider arasında fark vardır. Bu rakamlar, toplandığı zamanda 345 milyon rakamına ulaşıyoruz" dedi.