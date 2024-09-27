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Edremit Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliğine, Tuncel Kurtiz'in eşi Menend Kurtiz, dostları ve sevenlerinin yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ile belediye meclisi üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, programda yaptığı konuşmada, Tuncel Kurtiz'in sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda Kazdağları ve Edremit halkı için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz" dedi.

Menend Kurtiz ise eşinin sanat ve doğaya olan bağlılığına değinerek, anısının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diğer katılımcılardan bazıları da Kurtiz'in sanatı ve hayata bakış açısıyla ilgili anılarını anlattı.

Tuncel Kurtiz'in mezarına çiçeklerin bırakılmasıyla sona eren etkinliğin ardından muhtarlık binası önünde katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.