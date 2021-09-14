Tunca Nehri'nde taşkın önlemleri kapsamında yatak genişliği ve taban kumu temizleme çalışması başlatıldı

AA

Çalışmalara nehrin Değirmenyeni köyünden geçen kısmından başlanıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün iş makinesince gerçekleşen çalışmaları Edirne Valisi Ekrem Canalp yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Canalp incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seller ve afetlerden dolayı büyük sıkıntıların yaşanabildiğini söyledi.

Edirne'nin de sel felaketinden etkilenen illerin başında geldiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Tunca ve Meriç nehirlerinden kaynaklanan seller sürekli gündemimizi teşkil edebiliyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllarda yapılmış olan Kanal Edirne Projesi, Meriç'ten kaynaklanan sel felaketlerinin azaltılması noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor.

Saniyede 750 metreküp suyun tahliye ediliyor olması, halihazırda geçmiş yıllarda sel olarak taşkın olarak ortaya çıkan tabloların artık sel olmaması çok daha ancak büyük su debilerinin gelmesi durumunda ve çok daha az zarara uğratabilecek sellerin ortaya çıkmasına teşkil etti."

-Yatak genişletme ve taban kumu temizleme çalışması

Canalp, Meriç Nehri'ndeki taşkınların yanı sıra Tunca Nehri'ndeki taşkınların da Edirne'nin gündeminde yer alabildiğini hatırlattı.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün Tunca Nehri'nde çalışma başlattığını anlatan Canalp, "Yapmış olduğumuz çalışma Tunca Nehri'nin üzerindeki yatağı genişletme projesi ve yatakta birikmiş olan alüvyonların da temizlenme çalışması. Tunca Nehri'nde yapmış olduğumuz çalışmayla birlikte 40 kilometre boyunca nehir yatağındaki alüvyonları temizlemiş olacağız. Nehrin su taşıma kapasitesi de artmış olacak. Dolayısıyla sel riski de azaltılmış olacak." diye konuştu.

Canalp, DSİ'nin nehirdeki çalışmalarının 1 yıl boyunca süreceğini kaydetti.

- Çalışmalar nehrin kentten geçen kısmını da kapsıyor

DSİ'nin araçlarını sel felaketi yaşanan bölgelere gönderdiklerini anlatan Canalp, "Oralarda çalışma yapılıyor. Ancak oralardaki çalışmalar peyderpey tamamlandıkça, iş makineleri Edirne'ye geri gedikçe bu alandaki çalışmalara kaydıracağız. Bu alandaki çalışmalara devam edilecek." dedi.

İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarının kullanabileceğini ve kısa sürede nehirdeki çalışmaları tamamlamak istediklerini dile getiren Canalp, çalışmaların Tunca Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmını da kapsadığını kaydetti.

- "Akışı rahatlatmak istiyoruz"

DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran ise Tunca Nehri'nin yılda 650 milyon metreküp taşıdığını aktardı.

Nehir yatak genişliğinin 30 ila 70 metre arasında değiştiğini belirten Kuran, "Şu anda nehirdeki kumları temizleyerek akışı rahatlatmak istiyoruz. Ülkemizde bu yıl taşkınlar yaşandı Tunca'da da Edirne'de de yaşanmaması için bu çalışmayı sayın Valimizin talimatıyla başlattık." ifadelerini kullandı.