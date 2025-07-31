Tunca Nehri'nde su akışı durdu
Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, Edirne'de Tunca Nehri'ndeki su akışını olumsuz etkiledi.
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Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.
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Nehir yatağının bazı bölümlerinde kalan su yosunla kaplanırken, yatağın bazı bölümleri tamamen kurudu.
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ile iletişimi sağlayan Kanuni Köprüsü çevresinde de su akışı durdu.
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Ördeklerin yüzdüğü köprünün altında sahipsiz köpeklerin yattığı görüldü.
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Vatandaşlardan Celal Kılıç, nehirde son yıllarda görülen kurumanın bu yıl daha uzun sürdüğünü söyledi.
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Nehirdeki kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle olduğunu belirten Kılıç, "İklimler değişti. Bu sene güneş altında 55 derece sıcaklıkları gördük." dedi.
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