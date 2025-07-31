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        Haberler Gündem Çevre Tunca'da su akışı durdu | Son dakika haberleri

        Tunca Nehri'nde su akışı durdu

        Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:55
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          Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, Edirne'de Tunca Nehri'ndeki su akışını olumsuz etkiledi.

        • 2

          Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.

        • 4

          Nehir yatağının bazı bölümlerinde kalan su yosunla kaplanırken, yatağın bazı bölümleri tamamen kurudu.

        • 5

          Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ile iletişimi sağlayan Kanuni Köprüsü çevresinde de su akışı durdu.

        • 6

          Ördeklerin yüzdüğü köprünün altında sahipsiz köpeklerin yattığı görüldü.

        • 7

          Vatandaşlardan Celal Kılıç, nehirde son yıllarda görülen kurumanın bu yıl daha uzun sürdüğünü söyledi.

        • 8

          Nehirdeki kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle olduğunu belirten Kılıç, "İklimler değişti. Bu sene güneş altında 55 derece sıcaklıkları gördük." dedi.

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