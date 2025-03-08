Tunç: Şehit ailelerimizi üzecek adım atmayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tunç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç’i ve kaymakamlıkta bulunan Yenice Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Daha sonra Bakan Tunç, esnafı selamlayarak, Yenice Belediyesi’ne yürüdü.

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"HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILINDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ YAPMAK"

Türkiye yüzyılını kardeşçe kuracaklarını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli’nin ekim ayındaki grup konuşmasından sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade sonrasında ülkemizde yeni bir dönem başladı. Artık terörün her türlüsünün tarihe karıştığı bir döneme adım atıyoruz. Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte, özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz. Birileri birtakım beyanatlar vererek suyu bulandırmaya çalışabilir ama milletimiz bunlara itibar etmeyecek. Bu noktada hukuk devletinin bir pazarlık yapması söz konusu olamaz. Burada bizim tüm hedefimiz, Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle etnik kökeni ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe ülkemizi, Türkiye 100 yılında dünyanın en güçlü ülkesi yapmak.”

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.