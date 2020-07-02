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Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna, ilk çalışması 'Suni Teneffüs'ü müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözlerine 'Devlerin Aşkı', 'Gülü Soldurmam' gibi şarkıların söz yazarı ve Tunacan'ın babası imza atarken, beste ve düzenlemesini Emirhan Cengiz yaptı.

Oktay Bingöl'ün yönettiği klipte Tunacan'a TikTok fenomenleri Sude Özcan ve Zümrüt Kılıç eşlik etti. 'Suni Teneffüs' DMC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.