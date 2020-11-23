Macar haber ajansı MTI'nin haberine göre, Budapeşte Afet Müdürlüğü dalgıçları gerçekleştirdikleri rutin dalış esnasında taş gülleye rastladı.

Savunma Bakanlığı ve Savaş Tarihi Enstitüsü ve Müzesi yetkililerinin yaptığı inceleme sonucu, 70 kiloluk taş güllenin Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.

Haberde, güllenin bakanlığa ait müzede sergileneceği bilgisi yer aldı.

Osmanlı Devleti, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1541-1686 arasında hüküm sürdü.