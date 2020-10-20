Tuna-1 kuyusundan yeni görüntüler

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sosyal medya hesabından Batı Karadeniz'de Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda başlayan sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

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