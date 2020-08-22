Tuna-1 kuyusu nerede? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesinin ardından merak konusu oldu. Tuna 1 kuyusu ile ilgili detaylar haberimizde...

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.

FATİH SONDAJ GEMİSİ TUNA-1 KUYUSUNDA DOĞALGAZ BULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bulgular daha büyük rezervlerin habercisi. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi. Zonguldak açıklarındaki Fatih sondaj gemisi ile yapılan bağlantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdik" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." dedi. Dönmez bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.