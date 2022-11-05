Açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Çıplaklık ve diğer yetişkin materyalleri genellikle kabul edilir. Sanatınızı yargılamak için burada değiliz, sadece yetişkinlere yönelik içeriğinize bir Topluluk Etiketi eklemenizi istiyoruz, böylece insanlar isterlerse bunu Kontrol Panellerinden filtrelemeyi seçebilirler."