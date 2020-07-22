Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.