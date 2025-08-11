Habertürk
        Tüm zamanların rekoru kırıldı | Son dakika haberleri

        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025'te Türk hava sahasında 1873 transit uçuş ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 20:18 Güncelleme: 11.08.2025 - 20:18
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk hava sahasında üst üste rekorlar. 2025’te gökyüzümüz rekorlarla dolu. 10 Ağustos 2025’te hava sahamızı kullanan bin 873 transit uçuş ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 9 Ağustos 2025’te ise 6 bin 330 toplam uçuş trafiği ile en yüksek günlük trafik sayısına ulaştık. Rekor gününde her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşti. Bu yıl içinde 7 kez transit uçuş, 5 kez toplam trafik rekorumuzu yenileyerek gökyüzünde zirvede yerimizi güçlendirdik. Gökyüzünde istikrarın ve başarının adı; Türkiye" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
