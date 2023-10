Tüm zamanların en iyi romantik komedi filmleri! Aşk tadında komedi filmi sevenler için başyapıt niteliğinde öneriler

65- He's Just Not That Into You (Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne anlar) - (2009)

IMDB: 6.4 / 10

Ben Affleck'in başrolde yer aldığı eğlenceli bir "pop-corn" sineması örneği olan "Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar" filmi, Marslı addedilen erkekler ile Venüslü kabul edilen kadınların karmaşık çelişkileri üzerine kurulu bir komedidir.