19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
SARIYER'DE DERE TAŞTI, 12 KİŞİŞİ İTFAİYE KURTARDI
İstanbul’da dün akşamdan beri etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı norktalarda su baskınları yaşandı. Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Evin kenarındaki 4 ev gece geç saatlerde su almaya başladı. Bazı evlerde yaklaşık 1 metreye kadar su doldu. Yataklarından uyanan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler kimi yetişkin vatandaşları sırtına alarak, kimisini ise iki er taşıyarak kurtardı.
'HER ŞEYİM GİTTİ'
Sarıyer'deki dere taşkınında evinden kurtarılan bir kadın ise sinir krizi geçirerek, ‘her şeyim gitti’ diyerek feryat etti. Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtından taşınarak kurtarılan vatandaş, “3-4 saattir içerdeyiz, her yer berbat durumda” dedi. Saat 5’ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, sabahın erken saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İşe giden vatandaşlar fırtına ve yağış dolayısıyla zor anlar yaşadı. İstanbul genelinde gece boyunca fırtına da etkili olurken, kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.
ŞİDDETLİ RÜZGAR ZORLADI
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşları zor anlar yaşattı.
RÖGARLAR TAŞTI, DENİZDE ULAŞIM AKSADI
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu. Deniz ulaşımı aksadı.
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