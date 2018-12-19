'HER ŞEYİM GİTTİ'

Sarıyer'deki dere taşkınında evinden kurtarılan bir kadın ise sinir krizi geçirerek, ‘her şeyim gitti’ diyerek feryat etti. Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtından taşınarak kurtarılan vatandaş, “3-4 saattir içerdeyiz, her yer berbat durumda” dedi. Saat 5’ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.