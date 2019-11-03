İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından saatler 15.00’ı gösterdiğinde kapanan yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı. Yolların ve köprünün trafiğe açılmasının ardından İstanbul’da trafik normale döndü.