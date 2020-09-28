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Sosyal mesafenin ve diğer koronavirüs kurallarının ihlal edildiği asker uğurlamalarına, yakın bir dönemde Valiliğin almış olduğu kararla yasak getirilmişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanmış ve son zamanlarda sayısı artan, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek yapılan asker uğurlama törenleri ile eğlencelerine ilişkin yeni yasak kararları almıştı. Yasak sonrasında asker uğurlamalarına birinci derece yakınlar dışında olanların katılması engellenmiş ve aksi durumda yaptırım uygulanacağı söylenmişti.

Asker uğurlamalarının İstanbul'da tamamen yasaklanmasının ardından 16 ilde daha asker uğurlaması yasaklandı.



ÇOCUĞU ASKERE, KORONAYI EVE

Açık ya da kapalı mekân fark etmeksizin Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden toplu uğurlama, araç konvoyu ve eğlencenin yasaklanmış olmasına ve son dönemde vakalardaki ciddi artışa rağmen insanımızın tedbirsizliği pes dedirtti.

Bugün akşam saatlerinde Pendik’e bağlı Kaynarca mahallesinde yapılan asker uğurlaması tepki çekti. Yaptıkları uzun konvoyla trafiği tıkadıkları yetmezmiş gibi, oluşturdukları kalabalıkla da çevredekilerin tepkisini aldılar. Ne asker uğurlamalarını yasaklayan genelge ne cezai yaptırımlar ne de son dönemde tekrar artış gösteren korona virüs vakaları onları durdurmaya yetmedi.

HaberTürk’ten Emrah Doğru’ya konuşan bölge esnaflarından Halil Duman, “biz maskemizi burnumuzun aşağısına indirmeye korkuyoruz ama onlar saatlerdir burada iç içe hiçbir şey yokmuş gibi kutlama yapıyorlar. Alacakları cezayı geçtim, virüs kapmalarından endişeleniyoruz artık. Biz onları düşünüyoruz ama onlar kendilerini düşünmüyorlar. Gencim bana bir şey olmaz diyorlar. Haftalarca evlerimizde karantinaya girdik, işyerlerimizin kepenklerini indirdik, tam vaka sayıları düştü rahatlayacağız dedik ama olmadı. İnsanımız eğlenceyi, sağlıklarından üstte tutuyorlar.” dedi.