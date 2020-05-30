Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Onursal Başkanı ve Ürdün Senatörü Talal Abu Gazali, Kovid-19 pandemisinin dünya ekonomilerinde sorunlara yol açacağını belirterek, "Bu yılın sonunda, Çin de dahil olmak üzere, dünyadaki tüm ülkeler negatif büyüme rakamları görebilir. Bu, virüsün de etkisiyle doğal bir durum olarak karşılanabilir." ifadelerini kullandı.
UİP açıklamasına göre, Gazali, Boğaziçi Zirvesi’nin organize ettiği webinarda Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Tuğtan’ın sorularını cevapladı.
Gazali, salgın sonrasında dünyada ekonomik ve sosyal anlamda yeni bir çağın başlayacağını savunarak, dünya dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgınının, "Yeni Normal" olarak adlandırılan yeni dünya düzeninin kurallarını şimdiden belirlemeye başladığını kaydetti.
Ülkelerin hem virüsle hem de ekonomiyi zora sokan şartlarla eş zamanlı mücadele etmesi gerektiğini belirten Gazali, aksi durumda küresel ekonomide çöküşlerin yaşanabileceğini akardı.
Gazali şunları kaydetti:
"Sınırlarımızı ticaret, turizm, kişisel nedenler için açmıştık ancak şimdi her ülke kendi insanını korumak için içine kapandı. Psikolojimiz ve dünyamız değişiyor. Ekonomik açıdan baktığımızda ise durum bambaşka. Birçok ülke şu an salgını odak noktasına koydu. Ne yapabileceğimize sonra bakarız diyor. Bana göre salgınla ve ekonomiyle eş zamanlı mücadele olmalı. Eğer salgının bitmesini beklersek, her iki savaşı da kaybetme ihtimalimiz çok yüksek olur. Çin şu anda bunu yapıyor. İki savaşı da birlikte yürütüyor."
KÜRESEL HASILA 80 TRİLYON DOLARA DÜŞEBİLİR
Gazali, küresel ekonominin Kovid-19 öncesinde daralma yaşadığını hatırlatarak, "Sene henüz 2017 iken Boğaziçi Zirvesi’nde insanları 2020’de bir dizi ekonomik krizin bizi beklediği konusunda uyarmıştım. Bu yılın sonunda, Çin de dahil olmak üzere, dünyadaki tüm ülkeler negatif büyüme rakamları görebilir. Bu, virüsün de etkisiyle doğal bir durum olarak karşılanabilir. Dünyanın gayri safi hasılası yaklaşık 85 trilyon dolar. Borç miktarı ise 260 trilyon dolara ulaşıyor. Gelecek nesiller bu yükü omuzlarında taşımak zorunda kalacak. Borç yaklaşık olarak 300 trilyon dolara ulaşacak. Bununla birlikte küresel hasılanın yaklaşık 80 trilyon dolara düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Gazali, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Tuğtan’ın moderatörlüğündeki webinarda dünyada artık "Dijital Vatandaş" döneminin başladığını ifade etti.
Gazali şöyle devam etti:
"Dijital vatandaşlar bir elinde biberon, diğer elinde elektronik aletiyle doğan insanlar. Biz şu anda dijital mülteciler, göçmenleriz. Çünkü biz doğduk, büyüdük ve artık bu dijital çağa katılmak istiyoruz. Dört yaşındaki bir öğrenci, bilgisayar kullanımında benden daha çok bilgiye sahip olabilir. Ondan öğrenmesi gereken şeyleri bir kitaptan öğrenmesini isteyemezsiniz. Şu anda Amazon’un değeri 1 trilyon dolar. Bu rakam Arap dünyasında birçok ülkenin toplam gayri safi milli hasılasına denk geliyor. Sadece bir şirketten söz ediyoruz. Ülkelerin geleceği çok daha iyi analiz etmeleri gerekiyor."
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