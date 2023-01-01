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Tüm Türkiye'de yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı

Türkiye genelinde karadan, havadan ve denizden yapılan yılbaşı denetimleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip edildi

Giriş: 01.01.2023 - 00:18 | Güncelleme: ABONE OL
Tüm Türkiye'de yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı
DHA

Türkiye genelinde yılbaşına yönelik denetimler, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip edildi.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Vali Ömer Seymenoğlu, GAMER'de ülke genelinde yapılan denetimleri takip etti. DHA'nın haberine göre; görev başındaki vali, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle kurulan canlı bağlantıda illerde ve bölgelerdeki tedbirlere ilişkin bilgi alan Seymenoğlu, karadan, havadan ve denizden yapılan kontrolleri takip etti.

Ankara'da yapılan denetimlerde polis ve jandarma ekiplerinden toplam 16 bin 500 personel ve 1500 ekip, ayrıca drone ve hassas burunlu köpekler de denetimlerde yer aldı. Denetimler sabah saatlerine kadar devam edecek.

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