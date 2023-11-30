İNSANLAR YALAN OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE TAKİP ETMEYE DEVAM ETTİ

Zack'e beğeniler gelmeye devam eder ancak Zack herkesle dalga geçer gibi videolar çekmeyi sürdürür. Bazı kullanıcılar denizde telefonunu nasıl kullandığını veya şarjının nasıl bitmediğini ya da neden polisi aramadığı üzerine mantıklı sorular sorar. Ancak tüm bu mantıklı sorulara rağmen insanlar Zack Fairhurst'un istediğini vermeye devam eder.