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        Haberler Dünya Tüm öğrencilerin eşit şartlarda okuyabildiği Finlandiya eğitim sistemi

        Tüm öğrencilerin eşit şartlarda okuyabildiği Finlandiya eğitim sistemi

        Finlandiya'da öğrenciler, üniversiteye kadar tamamen eşit ve ücretsiz bir şekilde eğitim görüyor. Tüm sistem standart kurallar yerine, her öğrencinin bireysel olarak eğitilmesi üzerine kurulu.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 17:41
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        • 1

          Finlandiya, dünya çapında etkili eğitim sitemi ile oldukça meşhur. Peki, Finlandiya tam olarak nasıl bir yol izliyor?

          Öncelikle, ülke genelindeki okullar tamamen devlet okulu ve hepsi öğrencilere aynı fırsat ve şartları sunuyor; özel okul kesinlikle yasak.

        • 2

          Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için ayrı okullar bulunuyor fakat bu da ülkenin yüzde 2'sine tekabül ediyor. Okula erişimi zor bölgelerde yaşayan öğrencilere, okul tarafından servis hizmeti sağlanıyor ve tabii ki tüm bunlar için herhangi bir ücret tahsil edilmiyor. Bununla beraber, ülkedeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek ve eğitim materyallari sağlanıyor.

        • 3

          Okul öncesinde başlayan eğitim hayatı, yüksek öğrenime kadar tamamen ücretsiz bir şekilde veriliyor. Ayrıca okulların bütçesi kamu tarafından sağlanıyor ve bütçenin eğitim dışında bir yere harcanması söz konusu değil.

          Finlandiya'da ortak bir eğitim müfredatı uygulanmıyor. Bunun yerine her öğretmen kendine ve öğrencilerine özgü bir yol çizebiliyor. Bu sisteme 'çekirdek müfredat' deniyor.

        • 4

          Öğretmenler ders kitabıyla paralel gitmek yerine bireysel eğitimi ele alıyor. Her öğrencinin bireysel olarak desteklenmesi ve yeteneğine göre şekil almasına fazlasıyla dikkat ediliyor.

          Bu yüzden çocuklar için herhangi bir sınav yapılmıyor; genelde bir öğrenci, ilk sınavına lise son sınıfta giriyor. 'Öğrenciler neye göre değerlendiriliyor?' derseniz, buradaki kontrol mekanizması tamamen öğretmenler. Standart sınavlar yerine öğretmenler, öğrencilerinin gelişimini birebir takip ediyor.

        • 5

          Finlandiya'da kapsamlı eğitim 7 yaşında başlıyor; bu yaştan öncesi 'okul öncesi eğitim' olarak değerlendiriliyor. 6 yaşındaki bir çocuğun 700 saat eğitim alması zorunlu kılınıyor.

          7 yaşında kapsamlı eğitime başlayan öğrenciler, 9 yıl boyunca eğitim görüyor. Lise eğitimi 16 ila 19 yaş arasında başlıyor. Öğrenciler genel lise eğitimi alabildiği gibi mesleki beceriler kazanabileceği liseleri de tercih edebiliyor.

        • 6

          Aynı mantık üniversite için de geçerli. Öğrenciler akademi odaklı bir üniversite seçebileceği gibi profesyonel iş hayatına yönelik eğitim dalları olan üniversiteleri de seçebiliyor.

        • 7

          Ülke, sadece öğrencilerin eğitimi için bütçe ayırmıyor. Eğitimin hayat boyu sürdüğü düşüncesi ile yetişkinler için de dersler veriliyor. 2021 yılında Finlandiyalı yetişkinlerin yüzde 27'sinden fazlası yetişkin eğitimine katıldı.

          Kaynak: European Commission (Avrupa Komisyonu)

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