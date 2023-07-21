Tüm öğrencilerin eşit şartlarda okuyabildiği Finlandiya eğitim sistemi

Okul öncesinde başlayan eğitim hayatı, yüksek öğrenime kadar tamamen ücretsiz bir şekilde veriliyor. Ayrıca okulların bütçesi kamu tarafından sağlanıyor ve bütçenin eğitim dışında bir yere harcanması söz konusu değil.

Finlandiya'da ortak bir eğitim müfredatı uygulanmıyor. Bunun yerine her öğretmen kendine ve öğrencilerine özgü bir yol çizebiliyor. Bu sisteme 'çekirdek müfredat' deniyor.