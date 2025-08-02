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        Afyonkarahisarlı çift, tüm mal varlıkları olan evi jandarmaya bağışladı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan Muammer-Satı Güneş çifti, 1 dönüm arazi ile içinde bulunan tek katlı evi Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.08.2025 - 11:20
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        Tüm mal varlıkları olan evi bağışladılar
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Muammer (82)-Satı Güneş (76) çifti, kendi yaptırdıkları evi ve evin bulunduğu araziyi jandarmaya bağışlama kararı aldı.

        Dünyaya gelen 5 çocuğunun tamamını birkaç ay yaşadıktan sonra kaybeden, geride miras bırakabilecekleri kimse olmayan Güneş çifti, tek varlıkları olan tek katlı ev ile 1 dönümlük araziyi haziran ayında Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

        Yaşamları boyunca 1 kez hacca, 5 kez de umreye giden Güneş çiftine Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Atilla Önal tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'nda teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi.

        "KALBİMİZDEN GELEREK, GÖNLÜMÜZCE VERDİK"

        Muammer Güneş, uzun süredir düşündükleri bağışı, Jandarma Komutanlığı vasıtasıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "1966 yılında evlendim, 5 çocuk oldu, 5'i de vefat etti. Evimi bahçesiyle birlikte bağışlıyorum Jandarma Vakfı'na, askeriyeye. Evi kendimiz yaptık, yerini satın aldık. 1 kez hacca gittik, 5 sefer umreye gittik. Allah'a binlerce şükür, yapacak bir şeyimiz yok. 'Şunu şuraya yapayım' diye bir şey yapmadım. Evimi de askeriyeye bağışladım, helali hoş olsun. Kendimiz düşünerek, kalbimizden gelerek, gönlümüzce verdik" dedi.

        "DEVLETE, VATANA HELALİ HOŞ OLSUN"

        Satı Güneş de bağış yaptıklarında çok duygulandığını ve mutluluktan ağladığını kaydederek, "Eşimle beraber 5-6 kez hacca gittik. Kendimiz düşündük, evimizi rızamızla verdik. Kendi çabamızla çalıştık, bir yastığa baş koyduk, düşündük taşındık devlete, askeriyeye helali hoş olsun, vatana helali hoş olsun. Kimsenin bir küreği yok, toprağı yok, çimentosu yok. İster şehit ailesi girsin, ister askeriye girsin. Askeriyeye nasip oldu. Başımıza iş geldiğinde asker geliyor. Askeriyeye rızamızla düşündük verdik" diye konuştu.

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        #Bolvadin
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