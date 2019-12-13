Tüm kötülükler yok olsa ve yaşamak için ‘Güneş Doğsa!’

Alternatif akımın sevilen gruplarından Sokak Lambası, uzun bir aradan sonra yeni çalışmaları ve yeni isimleriyle müziğe geri döndü.

Bundan böyle çalışmalarına 'merhababensokak' ismi ile devam edecek olan grubun kadrosunda ise bir değişiklik yok. 'merhababensokak' şarkılarının söz ve bestecisi ile aynı zamanda solisti olan Alp Tanata’nın yanında Yiğit Sezgin ve Çağrı Gökalp Özcan ile yola devam ediyor.

‘Güneş Doğsa’ isimli şarkılarını “Yeni isim, yeni tekli” sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyuran merhababensokak, ruhlarından akan enerjiyi melodilerine yansıtarak dinleyenlerine aktarıyorlar.

‘Güneş Doğsa’ şarkısı 2020 yazında çıkacak olan albümün de aynı zamanda müjdecisi. Grup, ‘Güneş Doğsa’yı Şule Çet anısına ve tüm kız çocukları için yayınladı. Alp Tanata’nın yazıp bestelediği ‘Güneş Doğsa’ tüm çocukların daha iyi bir dünyada yaşaması gerektiğini ifade ediyor.

merhababensokak, geçmişteki çalışmalarından beri toplumsal olaylara yaklaşımlarını müziklerine yansıtıyor.

Grup üyeleri, müziğin salt sevgi ve aşktan beslenmediğini, yaşadığımız dünyada her olayın yaşamlarımız üzerinde etkisi olduğunu ifade ediyor.

Çoğu travma etkisi yaratan bu olayları daha iyi bir dünya için belleklerimizde tutmak adına müzik yaptıklarını ifade ediyorlar.

Grup adına konuşan Alp Tanata: “Adaletin gerektiği şekilde yerini bulması, hiçbir ailenin bu acıyı yaşamaması ve hepsinden önemlisi başka kadınların hayatlarını kaybetmemesi için Şule Çet anısına ‘Güneş Doğsa’yı yayınladık.” dedi.