Tüm interneti kandıran adam Zack Fairhurst: Çektiği videolarla milyonlarca dolar kazandı
İçerik üreticisi olarak bilinen Zack Fairhurst (Maddzak), okyanusta yaşama maceraları üzerinde çektiği videolarla neredeyse bütün sosyal medya camiasını kandırdı. İzlenen videolarıyla milyonlarca takipçi kazanan içerik üreticisinin uyguladığı yöntem sosyal medyanın geldiği noktayı şaşırtıcı şekilde gözler önüne seriyor
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Neredeyse tüm sosyal medyayı kandıran Zack Fairhurst, arkadaşlarıyla verdiği bir yat partisinin ardından denize düştüğü bir video yayınladı ve ortadan kayboldu. Denizde telefonu yanında olan Zack TikTok'a videolar yüklemeye başladı.
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NEREDEYSE TÜM SOSYAL MEDYAYI KANDIRDI
Yardım çağrılarında bulunan Zack Fairhurst'a yardım edebilmek için birçok insan her yerde onu paylaşmaya ve takip etmeye başladı. Zack bir süre sonra "Zamanım azalıyor en iyisi beni takip edin" diyerek videoyuyu kapatır.
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Tam 24 saat içerisinde 400 binden fazla kişi sosyal medyada Zack'i takip etmeye başlar. Bir süre sonra Zack denizin ortasında canlı yayınlar açmaya başlar. "Eğer 100 bin beğeni alırsam ışıkları gördüğüm yere yüzmeyi deneyebilirim" dediği videolar çeker.
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İNSANLAR YALAN OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE TAKİP ETMEYE DEVAM ETTİ
Zack'e beğeniler gelmeye devam eder ancak Zack herkesle dalga geçer gibi videolar çekmeyi sürdürür. Bazı kullanıcılar denizde telefonunu nasıl kullandığını veya şarjının nasıl bitmediğini ya da neden polisi aramadığı üzerine mantıklı sorular sorar. Ancak tüm bu mantıklı sorulara rağmen insanlar Zack Fairhurst'un istediğini vermeye devam eder.
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MİLYONLARCA DOLAR KAZANMAYA BAŞLADI
Zack Fairhurst okyanusta yaşadığını iddia ettiği videoları tam 5 ay boyunca devam ettirdi. Milyonlarca dolar kazanmaya başlayan Zack, 5 milyondan fazla da takipçiye sahip.
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Zack Fairhurst ayrıca sattığı ürünler yanı sıra diğer marka onayları ve anlaşmalarını da piyasaya sürdü.
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Zack Fairhurst'ün çektiği videolar sosyal medyanın günümüzdeki halini gözler önüne seren basit örneği, insanlar videoların gerçek olmadığını bildikleri halde izlemeyi ve takip etmeyi tercih edebiliyor.
Kaynak: Digital Journal