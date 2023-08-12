SINIR BÖLGESİNİ KORUMAK İÇİN YAPILDI

Kiliseden karakola kadar bütün her şeyin içerisinde bulunduğu Begich Tower korunma amaçlı yapıldı. Çünkü Sibirya'ya yakın olan bölge Sovyet Birliği kontrolündeydi. 1950 yıllarında Alaska'nın güvenliğinin sağlamak için bir sınır karakolu inşa edildi. Bu sınır karakolu Begich Tower olarak kayıtlara geçti.