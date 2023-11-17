Tüm düşünce becerilerinizi kullanmanızı gerektirecek gizemli olayları çözebilir misiniz?
Hayat her zaman açıkça kendini ifade etmez ve bu yüzden bazen detayları yakalamak, onları doğru analiz etmek ve tüm parçaları bir araya getirmek gerekir. Eğer bunları yapabilen biri olduğunuzu düşünüyorsanız bu gizemli vakaları çözmeniz gerekecek.
- 1
Bu kadınlardan hangisi zengin?
- 2
İlk kadının saatinin markası yanlış yazılmış yani saat sahte. İkinci kadının bilekliğinde çizikler var ama üçüncü kadının bilekliği hoş ve yeni.
- 3
Kadın, bu iki adamdan hangisinin yatın gerçek sahibi olduğunu anlamaya çalışıyor. Yat kimin?
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- 4
Yatın sahibi soldaki adam çünkü pantolonuna uygun ceketi arkada asılı duruyor.
- 5
Bu adam beyin sarsıntısı sonucunda doğum yapmak üzere olan eşini hatırlayamıyor. Hangisi onun gerçek karısı?
- 6
En soldaki kadın yakın bir zamanda doğum yapacak gibi gözükmüyor. Ortadaki kadının ilerleyen hamilelik dönemine rağmen topuklu ayakkabı giydiği düşünülürse hamileliği sahte olabilir ama en sağdaki kadın büyüyen karnından dolayı ayakkabılarını bile bağlayamamış dolayısıyla gerçek eşi en sağdaki olan.
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- 7
Bu çocuklardan birisi evden kaçtı ve geri döndü. Hangi çocuk?
- 8
En solda yatan kız çünkü ayakkabılarıyla uyuyor.
- 9
Bu kadın ona doğum günü için verilen hediyelerden bir tanesini beğenmedi ama hangisini?
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- 10
Küpeleri sevmedi çünkü kulağında delik yok.
- 11
Adam ocakta kadın ise mangalda bir şeyler pişiriyor ama ikisinden biri bir şeyi yanlış yapıyor ama hangisi?
- 12
Adam ocağı yakmamış.
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- 13
Üç tane aynı bavul var ama sahipleri hangisinin kendine ait olduğunu bilmiyor. Bavulları sahipleri ile eşleştirebilir misiniz?
- 14
En soldaki bavulda çizik izleri var dolayısıyla bu, köpeği olan kadına ait. En sağdaki bavulun çekecek kısmında olan amblem ile adamın gömleğindeki birbirini tamamlıyor dolayısıyla bu da ortadaki adamın.
Kaynak: BrightSide