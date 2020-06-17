Tüm dünyadan Müslümanlar, Suudi Arabistan'ın hac kararını bekliyor! Bu sene hac olacak mı? - Haberler

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Aylardır dünyayı etkisi altına alan ve uluslararası seyahat ile hayatın normal akışını neredeyse imkansız hale getiren Kovid-19 salgınının bu yıl hac ibadetinin yapılmasını da olanaksız hale getirebileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan yönetiminden henüz resmi bir karar gelmezken, Riyad'ın hac ibadetine gelen kişi sayısını önemli ölçüde azaltabileceği ya da bu yılki hac ziyaretlerini tamamen iptal edebileceği tahmin ediliyor.

AFP'de yer alan habere göre, temmuz sonunda gerçekleşen hac ziyaretleriyle ilgili kararın verilmesi için, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı birçok ülke Suudi Arabistan yönetimine bir an önce kararını açıklaması için baskıyı arttırdı. Suudi yönetiminin ise iptal kararın getireceği siyasi ve ekonomik sonuçlar nedeniyle kararsızlık yaşadığı ifade edildi.

AFP'ye konuşan ve Suudi hac yetkilileriyle temas halinde olan bir yetkili, "Karar sembolik hac ile tamamen iptal arasında bir yazı tura kararı olacak" ifadelerini kullandı. Ajansa konuşan bir Suudi yetkili ise resmi kararın kısa süre içerisinde açıklanacağını belirtti.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Endonezya yönetimi, Riyad'dan bir karara varılmasını istedikten sonra bu ay içerisinde Endonezyalılar için tüm hac faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Endonezyalı yetkililer kararı 'acı ve zor' olarak tanımlıyor.

Endonezya'nın kararını benzer açıklamalar yapan Malezya, Senegal ve Singapur takip etti.

Mısır'dan Fas'a, Türkiye'den Lübnan'a kadar birçok ülke ise konuyla ilgili Suudi Arabistan'ın alacağı kararı bekliyor.

Fransa gibi ülkelerde ise din adamları, Müslümanlar'dan hac planlarını gelecek yıla kadar ertelemelerini istedi.

Riyad yönetiminin, haccın iptal edilmesinin bölgede doğuracağı siyasi sonuçlardan endişe ettiği ve radikal çevrelerin tepkisini çekmek istemediği belirtiliyor. Başta 2015'te yaşanan izdiham nedeniyle 2300 hacı adayının hayatını kaybetmesi olmak üzere, son yıllarda yaşanan bazı olaylar Suudi Arabistan'ın hac yönetimi üzerindeki şüpheleri artırmıştı.

Olası bir hac iptalinin de benzer şekilde krallığın en güçlü meşruiyet kaynaklarından biri olan 'kutsal şehirlerin muhafızlığı' misyonunun yeniden sorgulanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili konuşan bir Güney Asya ülkesinin hac yetkilisi durumu, "Krallık zaman satın alıyor. Suudiler son dakikada 'Hac için hazırız' deseler bile, birçok ülke lojistik olarak hacı adayı gönderebilecek durumda olmayacak" sözleriyle açıklıyor.

Riyad'da konuşulan olası senaryolardan birinin de tamamen iptal yerine, sadece yerel kişilerin katılabileceği bir hac organizasyonu düzenlemek olduğu ifade ediliyor.

Hac organizasyonunun iptal edilmesi durumunda, bu 1932'de kurulan Suudi Arabistan Krallığı'nın tarihinde bir ilk olacak. Hac ibadetinin son olarak 1798'de Napolyon'un Ortadoğu işgali sırasında iptal edildiği tahmin ediliyor.

Suudi yönetimi MERS ve Ebola salgınlarında hac organizasyonunu iptal etmese bile, bugün Suudi Arabistan'daki koronavirüs vaka sayısının 130 bini geçtiği, can kaybının ise 1000'in üzerinde olduğu biliniyor. Riyad'dan gelen haberlere göre birçok hastanede yoğun bakım yatakları yüksek doluluk oranı yakalarken, enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısının da günden güne arttığı biliniyor.